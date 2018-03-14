Украинский футболист похвастался польским паспортом
Новости спорта: Уроженец Ковеля сменил гражданство
Теперь уже бывший украинский хавбек Тарас Романчук, выступающий за «Ягеллонию», похвастался документом, который подтверждает его польское гражданство.
Taras już z dowodem pic.twitter.com/fzMI3aiWku
— Jagiellonia (@Jagiellonia1920) 14 марта 2018 г.
Официальный Твиттер клуба опубликовал фото игрока с польским паспортом (картой побыту).
Романчук родился в 1991-м году в Ковеле Волынской области, но уже пять лет выступает в Польше.