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"Бавария" уверенно переиграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 ЛЧ

ФК Бавария
21:18 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и Бешикташем.

Мюнхенская Бавария вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фактически это было понятно после первого матча с Бешикташем, выигранного мюнхенским клубом 5:0.

В ответном матче с Стамбуле Бешикташ пытался сыграть достойно и для этого в целом больше владел мячом, но до перерыва создать хоть сколь-нибудь опасный момент у ворот Ульрайха туркам не удалось.

Бавария же на пару мячей наиграла и один шанс использовала. Тьяго Алькантара на 18-й минуте замкнул подачу Мюллера на дальней штанге.

Второй тайм начался с еще одного гола Баварии, когда Гекхан Генюл головой в красивом падении срезал мяч в сетку своих ворот после подачи Рафиньи с правого фланга.

Гол не повлиял на ход игры – команды продолжали активно перемещаться по полю, но по-настоящему острых моментов было немного. И все же Бешикташ очень хотел забить и за желание судьба хозяевам отплатила. Алаба на ровном месте потерял мяч на фланге, Генюл справа сразу отдал на Вагнер Лава, который в падении при обыгрыше Ульрайха послал мяч в сетку.

Но последнее слово было за игроками Баварии. Вышедший на замену Вагнер на 84-й минуте отправил мяч в пустые ворота после передачи Алабы.

Бешикташ — Бавария 1:3

Голы: Вагнер Лав, 59 — Алькантара, 18, Генюль, 46 (автогол), Вагнер, 84

Бешикташ: Зенгин — Медель, Эркин, Генюль — Куарежма, Озъякуп, Арслан (Хатчинсон, 60), Уйсал, Ленс (Талиска, 60), Пектемек — Вагнер Лав (Бабел, 75).

Бавария: Ульрайх — Хуммельс (Зюле, 46), Боатенг, Алаба, Мартинес — Видаль, Алькантара (Хамес, 35), Рибери, Рафинья, Мюллер — Левандовски (Вагнер, 68).

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Бешикташ, Футбол.
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