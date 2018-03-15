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Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 35-м месте

Сборная Украины
12:26 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.

ФИФА обновила официальный рейтинг сборных. Сборная Украины, как и раньше, занимает 35-е место.

В первой десятке произошло одно изменение – на одну позицию поднялась Польша. Теперь они делят 6-ю строчку вместе с Испанией. Лидировать по-прежнему продолжают немцы.

Наши ближайшие соперники – Япония и Саудовская Аравия – занимают 55-е и 69-е места. Словакия и Чехия, с которыми подопечные Андрея Шевченко будут соревноваться в Лиге наций, находятся на 29-й и 43-й позициях соответственно. Италия, которая также станет спарринг-партнером нашей команды в 2018 году, расположилась на 14-й строчке.

Рейтинг ФИФА. Март 2018

1 (1). Германия – 1 609;

2 (2). Бразилия – 1 489;

3 (3). Португалия – 1 360;

4 (4). Аргентина – 1 359;

5 (5). Бельгия – 1 337;

6 (6). Испания – 1 228;

6 (7). Польша – 1 228;

8 (8). Швейцария – 1 197;

9 (9). Франция – 1 185;

10 (10). Чили – 1 161;

...

14 (14). Италия – 1 062;

29 (28). Словакия – 822;

35 (35). Украина – 778;

43 (46). Чехия – 690;

55 (55). Япония – 593;

69 (64). Саудовская Аравия – 494.

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