Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 35-м месте
Новости спорта: ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.
ФИФА обновила официальный рейтинг сборных. Сборная Украины, как и раньше, занимает 35-е место.
В первой десятке произошло одно изменение – на одну позицию поднялась Польша. Теперь они делят 6-ю строчку вместе с Испанией. Лидировать по-прежнему продолжают немцы.
Наши ближайшие соперники – Япония и Саудовская Аравия – занимают 55-е и 69-е места. Словакия и Чехия, с которыми подопечные Андрея Шевченко будут соревноваться в Лиге наций, находятся на 29-й и 43-й позициях соответственно. Италия, которая также станет спарринг-партнером нашей команды в 2018 году, расположилась на 14-й строчке.
Рейтинг ФИФА. Март 2018
1 (1). Германия – 1 609;
2 (2). Бразилия – 1 489;
3 (3). Португалия – 1 360;
4 (4). Аргентина – 1 359;
5 (5). Бельгия – 1 337;
6 (6). Испания – 1 228;
6 (7). Польша – 1 228;
8 (8). Швейцария – 1 197;
9 (9). Франция – 1 185;
10 (10). Чили – 1 161;
...
14 (14). Италия – 1 062;
29 (28). Словакия – 822;
35 (35). Украина – 778;
43 (46). Чехия – 690;
55 (55). Япония – 593;
69 (64). Саудовская Аравия – 494.