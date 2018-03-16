Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий Барселоны Лео Месси признан лучшим игроком последних матчей 1/8 финала ЛЧ. В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси, Лионель Месси отметился дублем в ворота Тибо Куртуа.

Голосованием на официальном сайте УЕФА Месси был избран лучшим по итогам всех матчей Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе.

Он сумел опередить Виссама Бен Йеддера из Севильи, Эдина Джеко из Ромы и Томаса Мюллера из Баварии.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, по итогам которой Барса узнала своего соперника в четвертьфинале.