Цыганков: Уверен, все наши громкие победы еще впереди

Хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков заявил, что главным победам столичного клуба еще не пришло время.

«Просто хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и пришли поддержать в матче с «Лацио» (0:2). Вы – лучшие. А для нас это бесценный опыт, остается только двигаться дальше. Уверен, все наши громкие победы еще впереди», – сказал Цыганков.