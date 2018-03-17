Неймар шокировал фанатов неожиданно сменив имидж

Форвард ПСЖ, находясь в Бразилии, где восстанавливается после травмы, решил изменить прическу. Фото своего неожиданного имиджа Неймар опубликовал в сети Instagram.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) 17 Мар 2018 в 2:50 PDT