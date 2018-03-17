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Неймар шокировал фанатов неожиданно сменив имидж
18:07 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Бразильский футболист восстанавливается после тяжелой травмы в Бразилии.
Форвард ПСЖ, находясь в Бразилии, где восстанавливается после травмы, решил изменить прическу. Фото своего неожиданного имиджа Неймар опубликовал в сети Instagram.
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