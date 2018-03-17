https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Screenshot_64-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3962322-dinamo-zainteresovalos-talantlivyim-kolumbiytsem-iz-karpat.html
"Динамо" заинтересовалось талантливым колумбийцем из "Карпат"
21:42 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости спорта: Молодой колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вызвал интерес со стороны киевского "Динамо".
Колумбийский полузащитник Карпат попал в сферу интересов Динамо, информирует Dynamomania.com.
Отметим, что Карраскаль, контракт которого принадлежит Севилье, перешел в Карпаты летом 2017 года на правах аренды. За "зелено-белых" 19-летний полузащитник сыграл 14 матчей в УПЛ и забил 2 гола.
Напомним, ранее сообщалось, что Карраскаль заинтересовал Шахтер.
Telegraf.com.ua