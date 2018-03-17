"Динамо" заинтересовалось талантливым колумбийцем из "Карпат"

Колумбийский полузащитник Карпат попал в сферу интересов Динамо, информирует Dynamomania.com.

Отметим, что Карраскаль, контракт которого принадлежит Севилье, перешел в Карпаты летом 2017 года на правах аренды. За "зелено-белых" 19-летний полузащитник сыграл 14 матчей в УПЛ и забил 2 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что Карраскаль заинтересовал Шахтер.