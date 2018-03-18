Вацко об интересе к игроку "Динамо" клуба из США

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2» Виктор Вацко отрицает просмотр полузащитника «Динамо» Олега Гусева в клубе МЛС.

«Представитель «Чикаго» интересовался Олегом Гусевым где-то в феврале 2017 года. Но до конкретного предложения со стороны клуба дело не дошло.

И на просмотр туда никто не ездил. Как и в «Филадельфию», интерес которой был еще раньше», – написал Вацко.