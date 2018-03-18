"Черноморец" - "Сталь": обзор матча чемпионата Украины (Видео)
Новости спорта: "Черноморец" дома уступил "Стали" в рамках матча 24-го тура УПЛ.
Черноморец — Сталь 0:1
Гол: Кузык, 18
Черноморец: Безрук — Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61) — Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60) — Семенив.
Сталь: Пеньков — Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77) — Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46) — Кузык.
Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык