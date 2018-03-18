Бейл подешевел на 5 миллионов

Трансферная стоимость Гарета Бейла упала на 5 миллионов евро по сравнению с 2013 годом, когда валлиец перебрался из Тоттенхэма в Реал, сообщает Transfermarkt.

5 лет назад игрок оценивался в 80 миллионов евро, теперь немецкий портал приписывает ему сумму 75 миллионов.

Ранее сообщалось, что в Реале недовольны частыми травмами Гарета и готовы продать его. На игрока претендуют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.