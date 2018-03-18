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"Лучшие должны играть": экс-игрок сборной Украины - о ситуации с Мораесом

Евгений Левченко
21:08 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слухи о возможном переходе Жуниора Мораеса в "Шахтер".

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слухи о возможном переходе Жуниора Мораеса в "Шахтер".

"Я не знаю куда собрался Мораес, в "Шахтер" или в другую команду, но я не разделяю мнение, что в наказание его нужно отправить в "Динамо-2", "зачехлить".

Потому, что а) Прессовать игроков-это средневековье; б) Лучшие должны играть", – написал Левченко.

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Новости спорта, Евгений Левченко, Жуниор Мореас, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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