"Лучшие должны играть": экс-игрок сборной Украины - о ситуации с Мораесом

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слухи о возможном переходе Жуниора Мораеса в "Шахтер".

"Я не знаю куда собрался Мораес, в "Шахтер" или в другую команду, но я не разделяю мнение, что в наказание его нужно отправить в "Динамо-2", "зачехлить".

Потому, что а) Прессовать игроков-это средневековье; б) Лучшие должны играть", – написал Левченко.