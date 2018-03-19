Суркис прокомментировал слухи, которые отправляют Мораеса в "Шахтер"

"О том, что Мораес перешел в Шахтер, мне не известно. Я с ним разговаривал, он сказал, что ничего не подписывал. В приоритете у него, если ему не предложат хороший дорогостоящий контракт в Китае или Саудовской Аравии, наше предложение", — сказал Суркис в интервью программе ПроФутбол.

"Считаю, что оно тоже достойное. А если он решит перейти в Шахтер, так это тоже его право", — сказал Суркис.