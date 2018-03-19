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Еще одного бразильца "Шахтера" уровень чемпионата Украины не удовлетворяет

Тайсон
15:25 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Кроме Бернарда, уровень украинского чемпионата не устраивает и Тайсона.

Хавбек «Шахтера» Тайсон заявил, что недоволен уровнем чемпионата Украины.

«Скажу честно, уровень чемпионата Украины меня не удовлетворяет, но я профессионал и должен честно выполнять свои обязанности», – сказал Тайсон в эфире программы «Профутбол» на телеканале «2+2».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Тайсона в «Сампдорию» за более чем 20 млн евро.

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Новости спорта, Тайсон, УПЛ, ФК Шахтер.
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