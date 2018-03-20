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Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
10:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Неплохая комбинация из низших дивизионов Англии.

Ковентри забил быстрый гол в ворота Лутон Таун после великолепной комбинации.

Защитник Райан Хайнс убрал двух футболистов финтом Зидана, выложил мяч партнеру, который промазал мимо мяча, но мяч отлетел к другому футболисту, который пробил, а Винсенти оказался первым на добивании. 

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Новости спорта, Гол, Райан Хайнс, Футбол, Чемпионат Англии.
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