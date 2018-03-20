Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)

Ковентри забил быстрый гол в ворота Лутон Таун после великолепной комбинации.

Защитник Райан Хайнс убрал двух футболистов финтом Зидана, выложил мяч партнеру, который промазал мимо мяча, но мяч отлетел к другому футболисту, который пробил, а Винсенти оказался первым на добивании.