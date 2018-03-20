Месси рассказал, как диета изменила его жизнь

- Я не знаю, что я ел, но я питался плохо в течение многих лет. В 22, 23 это был шоколад, бисквиты, газированные напитки. Сейчас я питаюсь хорошо, ем рыбу, мясо, овощи, салаты. Все организовано. Иногда выпиваю немного вина, но это не проблема.

Я действительно заметил изменения в том, что касается рвоты. В конце концов я изменился, и это больше не происходит.