Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Месси рассказал, как диета изменила его жизнь

Лионель Месси
19:42 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Игрок "Барселоны" Лео Месси рассказал о том, как изменения в диете помогли ему улучшить свое самочувствие.

- Я не знаю, что я ел, но я питался плохо в течение многих лет. В 22, 23 это был шоколад, бисквиты, газированные напитки. Сейчас я питаюсь хорошо, ем рыбу, мясо, овощи, салаты. Все организовано. Иногда выпиваю немного вина, но это не проблема.

Я действительно заметил изменения в том, что касается рвоты. В конце концов я изменился, и это больше не происходит.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Диета, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Блаттер: Против меня организовали заговор Буффон рассказал, почему вернулся в сборную Италии Молодежная сборная Украины прибыла в Словению

Последние новости

Смех до слез: вот как девушки возвращаются с ночных гуляний в клубах Роналду - лучший португальский футболист по итогам 2017 года Стало известно, кого ждет смерть от внезапного инфаркта
Сегодня читают в спорте
01 Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
02 Вратарь "Динамо" Бойко прокомментировал оскорбление от Милевского
03 Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"
04 Юлия Джима сделала сенсационное заявление
05 Один футболист сборной Украины покидает расположение команды
Новости сегодня
20:19 Милевский отдал решающий ассист в матче Кубка Беларуси (Видео)
20:18 Распознать эмоции других людей можно по едва уловимым изменениям цвета их лица
20:13 И смех, и слезы: так выглядит женское разочарование от покупок в интернете
20:03 Вацко проанализировал матч "Рома" - "Шахтер"
19:52 "Рассказ служанки" 2 сезон: дата выхода сериала (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: ГПУ направила Януковичу повестки в суд ГПУ направила Януковичу повестки в суд
Новости: Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть
Добавить комментарий
0