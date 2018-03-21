"Олимпийский" закрывают до финала Лиги чемпионов

Стадион будет недоступен для проведения любых мероприятий, так как будет проводиться активная подготовка к проведению финального матча ЛЧ.

Финал состоится 26 мая.

Отметим, что на этот период приходятся два домашних матча «Динамо» в УПЛ: против «Мариуполя» (5 мая) и «Шахтера» (19 мая). В сообщении на сайте НСК «Олимпийский» не уточняется, будут ли перенесены матчи киевского клуба на другой стадион.