Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

"Олимпийский" закрывают до финала Лиги чемпионов

НСК Олимпийский
14:24 Сегодня Телеграф
Сайт Олимпийского

Новости спорта: НСК «Олимпийский» закроют с 14 апреля по 5 июня из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов.

Стадион будет недоступен для проведения любых мероприятий, так как будет проводиться активная подготовка к проведению финального матча ЛЧ.

Финал состоится 26 мая.

Отметим, что на этот период приходятся два домашних матча «Динамо» в УПЛ: против «Мариуполя» (5 мая) и «Шахтера» (19 мая). В сообщении на сайте НСК «Олимпийский» не уточняется, будут ли перенесены матчи киевского клуба на другой стадион.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, НСК Олимпийский, Финал Лиги чемпионов, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Неймар назвал президенту ПСЖ желаемого тренера вместо Эмери Обамеянг купил роскошный дом за 18 миллионов евро Зидан хочет заменить Бензема на Левандовски

Последние новости

Железнодорожники Франции завтра выйдут на массовую забастовку Смертная казнь в США: ЕС выступает против при любых обстоятельствах Долгожданное потепление: когда в Украину придет настоящая весна
Сегодня читают в спорте
01 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
02 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
03 Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой
04 Неймар назвал президенту ПСЖ желаемого тренера вместо Эмери
05 Вечер бокса с Гвоздиком собрал рекордно низкий рейтинг
Новости сегодня
15:01 В Николаеве попрощались с Владиславом Волошиным
14:56 "Энергоатом" заявил об амбициозных планах постройки энергоблоков
14:52 Харрисон Форд сыграет в новом фильме об Индиане Джонсе
14:50 ГПСУ: Более 500 гражданам РФ запрещен въезд в Украину
14:49 Смешные снимки животных, от которых лицо растягивается в улыбке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский наказал украинских монахов Папа Римский наказал украинских монахов
Новости: Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог
Новости: Кабмин определил количество призывников Кабмин определил количество призывников
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0