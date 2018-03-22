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Алиев дебютировал в качестве главного тренера
Новости спорта: Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины начал с победы тренерскую карьеру.
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев дебютировал в качестве главного тренера ФК «Хмельницкий».
Случилось это в спарринге против «Нивы» из Теребовли, которая занимает 6-е место в турнирной таблице группы 1 в чемпионате Украины среди аматоров. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Хмельницкого.
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