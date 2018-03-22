https://telegraf.com.ua/files/2018/03/fm-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3971126-vyi-tolko-posmotrite-na-eto-neveroyatnyiy-penalti-v-ulichnom-futbole-video.html
Вы только посмотрите на это : Невероятный пенальти в уличном футболе (Видео)
13:41 Сегодня Телеграф
Новости спорта: В соцсетях появилось видео, на котором парень выполняет пенальти во дворе.
Где именно играли юные футболисты, и кто автор космического удара, неизвестно, но выполнен он гениально и удивительно. Вы тоже в шоке?
Next training session sorted pic.twitter.com/5DZJGHPQBa
— Lee Prince (@prinny68) 20 марта 2018 г.
Видео вызвало сумасшедший резонанс в сети.
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