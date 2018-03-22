Вы только посмотрите на это : Невероятный пенальти в уличном футболе (Видео)

Где именно играли юные футболисты, и кто автор космического удара, неизвестно, но выполнен он гениально и удивительно. Вы тоже в шоке?

Next training session sorted pic.twitter.com/5DZJGHPQBa — Lee Prince (@prinny68) 20 марта 2018 г.

Видео вызвало сумасшедший резонанс в сети.