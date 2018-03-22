Лидер "Барселоны" - о возможном переходе Неймара в "Реал"
Новости спорта: Игрок каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста не исключает возможность перехода Неймара в состав мадридского "Реала".
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился мнением о возможном переходе своего бывшего одноклубника Неймара с "ПСЖ" в "Реал".
"Удивлюсь ли я переходу Неймара в "Реал"? Если честно нет. Мне всё равно. Не хочу, чтобы это воспринималось как неуважение. Мы об этом не думаем.
В таком случае мадридский "Реал" подпишет одного из лучших игроков в мире, но состав "Барселоны" всё равно будет лучше", – сказал Иньеста в интервью AS.