Лидер "Барселоны" - о возможном переходе Неймара в "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился мнением о возможном переходе своего бывшего одноклубника Неймара с "ПСЖ" в "Реал".

"Удивлюсь ли я переходу Неймара в "Реал"? Если честно нет. Мне всё равно. Не хочу, чтобы это воспринималось как неуважение. Мы об этом не думаем.

В таком случае мадридский "Реал" подпишет одного из лучших игроков в мире, но состав "Барселоны" всё равно будет лучше", – сказал Иньеста в интервью AS.