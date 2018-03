Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов

Вирджил ван Дейк назначен новым капитаном сборной Нидерландов. 26-летний центрбек в данной роли сменил Арьена Роббена, который завершил карьеру в национальной команде.

Virgil van Dijk has been confirmed as the new captain of the Netherlands' national team.

Congratulations, @VirgilvDijk. https://t.co/VCB7UDtpGA pic.twitter.com/PQPKjw9ChA

— Liverpool FC (@LFC) 22 марта 2018 г.