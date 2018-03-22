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Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов

Вирджил ван Дейк
20:50 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал капитаном сборной Нидерландов.

Вирджил ван Дейк назначен новым капитаном сборной Нидерландов. 26-летний центрбек в данной роли сменил Арьена Роббена, который завершил карьеру в национальной команде.

Это отличная новость для меня и моей семьи. Я очень счастлив, быть капитаном своей сборной", — сказал ван Дейк.

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Новости спорта, Вирджил Ван Дейк, Новости футбола, Сборная Нидерландов, ФК Ливерпуль, Футбол.
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