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Буффон сравнил Месси и Роналду

Джанлуиджи Буффон
13:52 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился мнением относительно Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Они абсолютно разные футболисты. Месси – более всесторонний игрок, потому что он действует из глубины, обладает лучшей техникой и видением игры, из-за чего он в большей степени тревкартиста, чем завершитель атак.

Криштиану, наверное, из-за того что он немного старше, превратился в убийцу в штрафной площади. Если сравнивать с прежним Роналду, он больше экономит свои силы и не смещается на фланги, чтобы сделать финт или какой-нибудь трюк. Но он может превратить в гол любую передачу в штрафную", – цитирует Буффона Football Italia.

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Новости спорта, Джанлуиджи Буффон, Новости футбола, Футбол, Чемпионат Италии.
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