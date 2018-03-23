Буффон сравнил Месси и Роналду

"Они абсолютно разные футболисты. Месси – более всесторонний игрок, потому что он действует из глубины, обладает лучшей техникой и видением игры, из-за чего он в большей степени тревкартиста, чем завершитель атак.

Криштиану, наверное, из-за того что он немного старше, превратился в убийцу в штрафной площади. Если сравнивать с прежним Роналду, он больше экономит свои силы и не смещается на фланги, чтобы сделать финт или какой-нибудь трюк. Но он может превратить в гол любую передачу в штрафную", – цитирует Буффона Football Italia.