"Атлетико" провел тренировку в составе четверых футболистов
Новости спорта: Главный тренер Атлетико Диего Симеоне остался практически без футболистов.
Сегодня, 23 марта, на тренировку Атлетико пожаловало лишь четыре футболиста. Ими оказались голкипер Аксель Вернер, полузащитники Витоло и Габи, а также форвард Кевин Гамейро.
Случилось подобное из-за того, что большинство футболистов вызваны в национальные сборные на товарищеские матчи.
При этом, Томас Партей и Фернандо Торрес занимались по индивидуальной программе в спортзале, а Хуанфран и Филипе Луис продолжали восстановление от сложных травм.