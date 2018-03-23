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"Атлетико" провел тренировку в составе четверых футболистов

Тренировка "Атлетико"
21:00 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер ФК Атлетико

Новости спорта: Главный тренер Атлетико Диего Симеоне остался практически без футболистов.

Сегодня, 23 марта, на тренировку Атлетико пожаловало лишь четыре футболиста. Ими оказались голкипер Аксель Вернер, полузащитники Витоло и Габи, а также форвард Кевин Гамейро.

Случилось подобное из-за того, что большинство футболистов вызваны в национальные сборные на товарищеские матчи.

При этом, Томас Партей и Фернандо Торрес занимались по индивидуальной программе в спортзале, а Хуанфран и Филипе Луис продолжали восстановление от сложных травм. 

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Новости спорта, Диего Симеоне, Новости футбола, ФК Атлетико М, Футбол.
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