"Атлетико" провел тренировку в составе четверых футболистов

Сегодня, 23 марта, на тренировку Атлетико пожаловало лишь четыре футболиста. Ими оказались голкипер Аксель Вернер, полузащитники Витоло и Габи, а также форвард Кевин Гамейро.

Случилось подобное из-за того, что большинство футболистов вызваны в национальные сборные на товарищеские матчи.

При этом, Томас Партей и Фернандо Торрес занимались по индивидуальной программе в спортзале, а Хуанфран и Филипе Луис продолжали восстановление от сложных травм.