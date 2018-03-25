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Футболисты сборной Бельгии удивили новым образом на командной фотосессии

Сборная Бельгии
19:29 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Бельгии представила комплект формы для ЧМ-2018.

Футболисты сборной Бельгии предстали для командной фотосессии в новой выездной форме от компании Adidas, которая была разработана для чемпионата мира-2018.

Бельгийцы решили внести некие новшества в обычную фотосессию и раздали игрокам одинаковые солнцезащитные очки в красной оправе. Также игроки, которые сидели в нижнем ряду одинаково скрестили ноги.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бельгии, Футбол, ЧМ-2018.
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