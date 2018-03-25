Футболисты сборной Бельгии удивили новым образом на командной фотосессии

Футболисты сборной Бельгии предстали для командной фотосессии в новой выездной форме от компании Adidas, которая была разработана для чемпионата мира-2018.

Shoot in our new AWAY shirt ! We will wear it Tuesday ! Our sunglasses will stay in the dressing room

Get your tickets ! https://t.co/ksuD4vmOpg #BELKSA #REDTOGETHER pic.twitter.com/bHg7PR5SHZ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 24 марта 2018 г.

Бельгийцы решили внести некие новшества в обычную фотосессию и раздали игрокам одинаковые солнцезащитные очки в красной оправе. Также игроки, которые сидели в нижнем ряду одинаково скрестили ноги.