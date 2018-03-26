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Месси сыграет против сборной Испании

Лионель Месси
21:24 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Лионель восстановился после небольшого повреждения.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси восстановился после небольшой микротравмы и сыграет товарищеском матче против сборной Испании.

Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил наставник "альбиселесте" Хорхе Сампаоли, сообщает Diario SPORT.

Напомним, что нападающий не играл в матче со сборной Италии (2:0), а также пропустил вчерашнюю тренировку команды.

Поединок Испания – Аргентина состоится в Мадриде во вторник 27 марта и начнется в 21:00.

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Новости спорта, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Сборная Испании.
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