Месси сыграет против сборной Испании

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси восстановился после небольшой микротравмы и сыграет товарищеском матче против сборной Испании.

Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил наставник "альбиселесте" Хорхе Сампаоли, сообщает Diario SPORT.

Напомним, что нападающий не играл в матче со сборной Италии (2:0), а также пропустил вчерашнюю тренировку команды.

Поединок Испания – Аргентина состоится в Мадриде во вторник 27 марта и начнется в 21:00.