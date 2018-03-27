Серхио Агуэро принял решение вернуться в Аргентину

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал, что после завершения контракта с "горожанами" вернется в Аргентину.

"Мой контракт рассчитан до 2020 года, после его окончания я вернусь домой, в Индепендьенте, – приводит слова Агуэро Fox Sports.

С 2003 по 2006 год Серхио выступал за Индепендьенте.

Ранее сообщалось, что Агуэро избежал наказания за стычку с фанатом.