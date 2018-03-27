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Серхио Агуэро принял решение вернуться в Аргентину
05:04 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Форвард Ман Сити Серхио Агуэро намерен завершить карьеру в чемпионате Аргентины.
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал, что после завершения контракта с "горожанами" вернется в Аргентину.
"Мой контракт рассчитан до 2020 года, после его окончания я вернусь домой, в Индепендьенте, – приводит слова Агуэро Fox Sports.
С 2003 по 2006 год Серхио выступал за Индепендьенте.
Ранее сообщалось, что Агуэро избежал наказания за стычку с фанатом.
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