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Серхио Агуэро принял решение вернуться в Аргентину

Серхио Агуэро
05:04 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Форвард Ман Сити Серхио Агуэро намерен завершить карьеру в чемпионате Аргентины.

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал, что после завершения контракта с "горожанами" вернется в Аргентину.

"Мой контракт рассчитан до 2020 года, после его окончания я вернусь домой, в Индепендьенте, – приводит слова Агуэро Fox Sports.

С 2003 по 2006 год Серхио выступал за Индепендьенте.

Ранее сообщалось, что Агуэро избежал наказания за стычку с фанатом.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Серхио Агуэро, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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