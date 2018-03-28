Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_51706217.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_51706217-567x309.jpg 2018-03-28T16:18:43+03:00 Спорт, Футбол В этот день, 28 марта 2004 года, легендарный футболист "Арсенала" Тьерри Анри отметился потрясающим по исполнению голом в ворота "Манчестер Юнайтед". https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3981263-shedevralnyiy-gol-anri-v-vorota-myu-zabityiy-rovno-14-let-nazad-video.html

Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео) В этот день, 28 марта 2004 года, легендарный футболист "Арсенала" Тьерри Анри отметился потрясающим по исполнению голом в ворота "Манчестер Юнайтед". Поединок же команд в итоге завершился боевой ничьей 1:1. Голом в составе "красных дьяволов" отметился Луи Саа на 86 минуте матча.