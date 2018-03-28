Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)

Яркую игру демонстрирует бразилец Бето в белорусском чемпионате по футзалу.

Публикация от @fcstalitsa 27 Мар 2018 в 11:19 PDT

Для легионера МФК "Сталица" не составляет никакого труда обыграть одного или двоих игроков команды противника. И делает он это регулярно и с потрясающей легкостью.