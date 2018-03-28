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Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)

Бето
20:23 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Бразилец Бето демонстрирует яркие финты в чемпионате Беларуси по мини-футболу.

Яркую игру демонстрирует бразилец Бето в белорусском чемпионате по футзалу. 

Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео)

 

Публикация от @fcstalitsa

 

Для легионера МФК "Сталица" не составляет никакого труда обыграть одного или двоих игроков команды противника. И делает он это регулярно и с потрясающей легкостью.

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Новости спорта, Бето, Видео финты, Футзал, Чемпионат Беларуси.
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