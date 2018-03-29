Шевченко: Хочу попробовать себя в роли клубного тренера
Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в будущем хотел бы возглавить один из клубов.
"Сборная Украины? Я сосредоточен на ней. Однако, мне хотелось бы попробовать себя в роли клубного тренера, интересно работать с игроками каждый день", — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.
"Стиль игры? Мне нравиться играть с быстрыми переходами, прессингом и контролем мяча. Должно пройти не мало времени, чтобы люди вспоминали меня не только как футболиста, но и тренера".
"У меня большие амбиции, хочется поучаствовать в большом проекте", — сказал Шевченко.
Напомним, что в последнем матче подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Японии (1:2).