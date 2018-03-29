Шевченко: Хочу попробовать себя в роли клубного тренера

"Сборная Украины? Я сосредоточен на ней. Однако, мне хотелось бы попробовать себя в роли клубного тренера, интересно работать с игроками каждый день", — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

"Стиль игры? Мне нравиться играть с быстрыми переходами, прессингом и контролем мяча. Должно пройти не мало времени, чтобы люди вспоминали меня не только как футболиста, но и тренера".

"У меня большие амбиции, хочется поучаствовать в большом проекте", — сказал Шевченко.

Напомним, что в последнем матче подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Японии (1:2).