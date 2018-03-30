Бен Арфа покинет ПСЖ летом

Хатем Бен Арфа подтвердил, что летом намерен покинуть ПСЖ и продолжить карьеру в другой команде.

"Мои приключения в ПСЖ подходят к концу, — написал 31-летний француз в своем Инстаграм. – Несмотря на определенные трудности, с которыми я столкнулся, я счастлив, что мне довелось носить форму этого клуба".

Публикация от Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) 29 Мар 2018 в 4:34 PDT

В нынешнем сезоне Бен Арфа не провел на поле в составе ПСЖ ни одной секунды в официальных матчах.