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Бен Арфа покинет ПСЖ летом

Хатем Бен Арфа
02:21 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Французский полузащитник Хатем Бен Арфа покинет "ПСЖ" в ближайшее трансферное окно.

Хатем Бен Арфа подтвердил, что летом намерен покинуть ПСЖ и продолжить карьеру в другой команде.

"Мои приключения в ПСЖ подходят к концу, — написал 31-летний француз в своем Инстаграм. – Несмотря на определенные трудности, с которыми я столкнулся, я счастлив, что мне довелось носить форму этого клуба".

 

В нынешнем сезоне Бен Арфа не провел на поле в составе ПСЖ ни одной секунды в официальных матчах.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол, Хатем Бен Арфа.
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