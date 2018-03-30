Бен Арфа покинет ПСЖ летом
Новости спорта: Французский полузащитник Хатем Бен Арфа покинет "ПСЖ" в ближайшее трансферное окно.
Хатем Бен Арфа подтвердил, что летом намерен покинуть ПСЖ и продолжить карьеру в другой команде.
"Мои приключения в ПСЖ подходят к концу, — написал 31-летний француз в своем Инстаграм. – Несмотря на определенные трудности, с которыми я столкнулся, я счастлив, что мне довелось носить форму этого клуба".
В нынешнем сезоне Бен Арфа не провел на поле в составе ПСЖ ни одной секунды в официальных матчах.