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"Порту" интересуется полузащитником "Стали"
Новости спорта: Орест Кузик может продолжить карьеру в Португалии.
Как сообщает Record.pt, полузащитник «Стали» Орест Кузик заинтересовал португальский «Порту» и польскую «Ягеллонию». Соглашение 22-летнего игрока с клубом из Камянского истекает этим летом.
Напомним, что в этом сезоне УПЛ Орест провел 24 матча и забил шесть мячей. Футболист является воспитанником львовских «Карпат», выступал в «Динамо», «Говерле» и наконец в «Стали».
Telegraf.com.ua