Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ
Новости: Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
X

"Порту" интересуется полузащитником "Стали"

Орест Кузик
20:45 Сегодня Телеграф
ТК Футбол

Новости спорта: Орест Кузик может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает Record.pt, полузащитник «Стали» Орест Кузик заинтересовал португальский «Порту» и польскую «Ягеллонию». Соглашение 22-летнего игрока с клубом из Камянского истекает этим летом.

Напомним, что в этом сезоне УПЛ Орест провел 24 матча и забил шесть мячей. Футболист является воспитанником львовских «Карпат», выступал в «Динамо», «Говерле» и наконец в «Стали».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Орест Кузик, ФК Порту, ФК Сталь, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Зозуля впервые за долгое время попал в заявку "Альбасете" Денисов: Вопрос показа ЧМ в России отпал после невыхода на него нашей сборной "Заря" – "Шахтер": прогноз и ставки букмекеров на матч

Последние новости

Месси может пропустить первый матч с "Ромой" Стала известна новая дата боя Кроуфорд – Хорн Apple выпустила обновление с функцией отключения замедления iPhone
Сегодня читают в спорте
01 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
02 Российская баскетболистка нокаутировала соперницу ударом по лицу (Видео)
03 Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой
04 "Ми зачекались": "Мариуполь" потролил "Динамо" перед матчем УПЛ
05 Месси не смог завершить тренировку в "Барселоне" (Видео)
Новости сегодня
21:50 Закон о стратегической экологической оценке отправлен на подпись Порошенко
21:50 Стало известно, когда Неймар вернется на футбольное поле
21:34 Вышел первый украинский трейлер фильма "За бортом" (Видео)
21:27 Луи ван Гал: "Манчестер Сити" показывает тот футбол, который я хотел привить МЮ
21:15 SpaceX запустила новую версию ракеты-носителя Falcon 9 (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0