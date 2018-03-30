"Порту" интересуется полузащитником "Стали"

Как сообщает Record.pt, полузащитник «Стали» Орест Кузик заинтересовал португальский «Порту» и польскую «Ягеллонию». Соглашение 22-летнего игрока с клубом из Камянского истекает этим летом.

Напомним, что в этом сезоне УПЛ Орест провел 24 матча и забил шесть мячей. Футболист является воспитанником львовских «Карпат», выступал в «Динамо», «Говерле» и наконец в «Стали».