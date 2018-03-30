Диего Марадона посетил ресторан знаменитого турецкого шеф-повара
Новости спорта: Дон Диего остался доволен.
Ни для кого не секрет, что Диего Марадона любит вкусно покушать.
Вполне естественно, что великий аргентинец последовал тренду и посетил ресторан популярного кулинара Нусрета Гекче.
Дону Диего удалось отведать фирменного мяча, лично поданного шеф-поваром.
Судя по всему, звездный посетитель остался доволен, поскольку после обеда крайне тепло поблагодарил владельца заведения.
Позже Диего посоветовал ресторан поклонникам европейской кухни.