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Диего Марадона посетил ресторан знаменитого турецкого шеф-повара

Диего Марадона
18:57 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Дон Диего остался доволен.

Ни для кого не секрет, что Диего Марадона любит вкусно покушать.

Вполне естественно, что великий аргентинец последовал тренду и посетил ресторан популярного кулинара Нусрета Гекче.

Дону Диего удалось отведать фирменного мяча, лично поданного шеф-поваром.

 

#saltbae#salt#saltlife LOVE @maradona

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Судя по всему, звездный посетитель остался доволен, поскольку после обеда крайне тепло поблагодарил владельца заведения.

 

Позже Диего посоветовал ресторан поклонникам европейской кухни.

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Новости спорта, Диего Марадона, Новости футбола, Нусрет Гекче, Футбол.
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