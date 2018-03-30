Диего Марадона посетил ресторан знаменитого турецкого шеф-повара

Ни для кого не секрет, что Диего Марадона любит вкусно покушать.

Вполне естественно, что великий аргентинец последовал тренду и посетил ресторан популярного кулинара Нусрета Гекче.

Дону Диего удалось отведать фирменного мяча, лично поданного шеф-поваром.

#saltbae#salt#saltlife LOVE @maradona Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 27 Мар 2018 в 2:10 PDT

Судя по всему, звездный посетитель остался доволен, поскольку после обеда крайне тепло поблагодарил владельца заведения.

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) 27 Мар 2018 в 2:07 PDT

Позже Диего посоветовал ресторан поклонникам европейской кухни.