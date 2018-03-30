"Барселона" нашла замену Умтити
Новости спорта: Руководство Барселоны заинтересовано в Дайотшанкулле Упамекано и Клемане Лангле.
Центральный защитник Барселоны Самуэль Умтити намерен продлить контракт с клубом с улучшенными условиями.
На всякий случай, как сообщает Sport.es, каталонский клуб уже присмотрелся к игрокам, которые смогут заменить французского центрбека.
Речь идет о 19-летнем игроке РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано и о 22-летнем защитнике Севилье Клемане Лангле.
Клаусула за игрока Лейпцига составляет 100 миллионов евро.