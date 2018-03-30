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"Барселона" нашла замену Умтити

Дайотшанкулле Упамекано
16:55 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Руководство Барселоны заинтересовано в Дайотшанкулле Упамекано и Клемане Лангле.

Центральный защитник Барселоны Самуэль Умтити намерен продлить контракт с клубом с улучшенными условиями.

На всякий случай, как сообщает Sport.es, каталонский клуб уже присмотрелся к игрокам, которые смогут заменить французского центрбека.

Речь идет о 19-летнем игроке РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано и о 22-летнем защитнике Севилье Клемане Лангле.

Клаусула за игрока Лейпцига составляет 100 миллионов евро.

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