Тренер "ПСЖ" рассказал, когда Неймар вернется на поле
Новости спорта: Бразильский форвард и лидер ПСЖ проходит процесс восстановления после травмы.
В феврале Неймар получил травму лодыжки, а обследование выявило у него еще и трещину плюсневой кости, из-за чего бразильцу пришлось перенести операцию.
"На этой неделе я разговаривал с Неймаром. Он чувствует себя хорошо и должен вернуться через две или три недели", — заявил Эмери.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 16 результативных передач.