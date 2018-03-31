Тренер "ПСЖ" рассказал, когда Неймар вернется на поле

В феврале Неймар получил травму лодыжки, а обследование выявило у него еще и трещину плюсневой кости, из-за чего бразильцу пришлось перенести операцию.

"На этой неделе я разговаривал с Неймаром. Он чувствует себя хорошо и должен вернуться через две или три недели", — заявил Эмери.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 16 результативных передач.