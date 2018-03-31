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Тренер "ПСЖ" рассказал, когда Неймар вернется на поле

Неймар
06:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Бразильский форвард и лидер ПСЖ проходит процесс восстановления после травмы.

В феврале Неймар получил травму лодыжки, а обследование выявило у него еще и трещину плюсневой кости, из-за чего бразильцу пришлось перенести операцию.

"На этой неделе я разговаривал с Неймаром. Он чувствует себя хорошо и должен вернуться через две или три недели", — заявил Эмери.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 16 результативных передач.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол.
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