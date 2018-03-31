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Ибрагимович провел первую тренировку в своей новой команде за океаном

Златан Ибрагимович
11:22 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Швед провел первую тренировку в новой команде.

Форвард Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед и подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси. Шведский нападающий провел первую тренировку с командой MLS.

Также сообщается, что Ибрагимович будет зарабатывать в Гэлакси в 18 раз меньше, чем получал в МЮ.

Есть вероятность, что 36-летний футболист сможет принять участие в дерби с Лос-Анджелесом, которое состоится в субботу в 22:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Златан Ибрагимович, МЛС, ФК Манчестер Юнайтед.
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