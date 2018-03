Ибрагимович провел первую тренировку в своей новой команде за океаном

Форвард Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед и подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси. Шведский нападающий провел первую тренировку с командой MLS.

Ibrahimovic is ready to amaze American fans with LA Galaxy

The striker trained with his new side for the first time today pic.twitter.com/zbxzm7fuDH

— Goal (@goal) 30 марта 2018 г.