Ибрагимович провел первую тренировку в своей новой команде за океаном

Форвард Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед и подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси. Шведский нападающий провел первую тренировку с командой MLS.

Ibrahimovic is ready to amaze American fans with LA Galaxy The striker trained with his new side for the first time today pic.twitter.com/zbxzm7fuDH — Goal (@goal) 30 марта 2018 г.

Также сообщается, что Ибрагимович будет зарабатывать в Гэлакси в 18 раз меньше, чем получал в МЮ.

Есть вероятность, что 36-летний футболист сможет принять участие в дерби с Лос-Анджелесом, которое состоится в субботу в 22:00 по киевскому времени.