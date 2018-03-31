Ибрагимович провел первую тренировку в своей новой команде за океаном
Новости спорта: Швед провел первую тренировку в новой команде.
Форвард Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед и подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси. Шведский нападающий провел первую тренировку с командой MLS.
Ibrahimovic is ready to amaze American fans with LA Galaxy
The striker trained with his new side for the first time today pic.twitter.com/zbxzm7fuDH
— Goal (@goal) 30 марта 2018 г.
Mhmm. pic.twitter.com/6t7rn3Wifq
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 марта 2018 г.
Также сообщается, что Ибрагимович будет зарабатывать в Гэлакси в 18 раз меньше, чем получал в МЮ.
Есть вероятность, что 36-летний футболист сможет принять участие в дерби с Лос-Анджелесом, которое состоится в субботу в 22:00 по киевскому времени.