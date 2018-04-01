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"Ман Сити" повторил уникальное достижение в АПЛ

Манчестер Сити
06:15 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Впечатляющий сезон проводит команда Гвардиолы, покоряя вершину за вершиной.

В матче 32-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде обыграл Эвертон со счетом 3:1.

Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы стали всего лишь третьей командой в истории, которая обыграла всех 19 оппонентов в течение одного сезона.

С тех пор, как АПЛ перешла на формат с 20 командами, первой командой, которой это удавалось, был Челси в сезоне 2005/06, а Манчестер Юнайтед повторил достижение в сезоне 2010/11.

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