"Ман Сити" повторил уникальное достижение в АПЛ

В матче 32-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде обыграл Эвертон со счетом 3:1.

Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы стали всего лишь третьей командой в истории, которая обыграла всех 19 оппонентов в течение одного сезона.

С тех пор, как АПЛ перешла на формат с 20 командами, первой командой, которой это удавалось, был Челси в сезоне 2005/06, а Манчестер Юнайтед повторил достижение в сезоне 2010/11.