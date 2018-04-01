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Вот почему "Интер" хочет купить Лунина: видео двойного сейва с "Шахтером"
22:23 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Вашему вниманию видео двойного сейва в исполнении Андрея Лунина.
Чечер неосторожно отпасовал мяч на вратаря под прессингом игроков Шахтера. Горняки перехватили мяч и дважды опасно били по воротам луганчан.
Впрочем, матч закончился победой горняков 3:0.
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