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Криштиану Роналду показал, как отпраздновал Пасху

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
07:47 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Португальцу составила компанию его возлюбленная Джорджина Родригес.

В минувшее воскресенье, 1 апреля, католики и протестанты праздновали Пасху.

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду идеально отметил праздник обедом на свежем воздухе в компании возлюбленной Джорджины Родригес.

 

Feliz Páscoa!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Частичкой семейного праздника футболист поделился с болельщиками в социальной сети Instagram: "Счастливой Пасхи", – написал португалец.

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Новости спорта, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, Пасха, ФК Реал Мадрид.
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