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Криштиану Роналду показал, как отпраздновал Пасху
Новости спорта: Португальцу составила компанию его возлюбленная Джорджина Родригес.
В минувшее воскресенье, 1 апреля, католики и протестанты праздновали Пасху.
Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду идеально отметил праздник обедом на свежем воздухе в компании возлюбленной Джорджины Родригес.
Частичкой семейного праздника футболист поделился с болельщиками в социальной сети Instagram: "Счастливой Пасхи", – написал португалец.
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