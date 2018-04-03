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Пике показал, как его дети играют в футбол (Видео)
Новости спорта: Сыновья защитника Барселоны Жерара Пике уже умеют забивать голы не хуже папочки.
Защитник Барселоны Жерар Пике поделился в своих соцсетях милым видео с участием двух его с певицей Шакирой сыновей – Милана и Саши.
В ролике мальчики играют в футбол в форме Барселоны, а папа выступает в роли тренера, давая указания старшему сыну. В результате Милан отдает пас Саше и тот забивает гол, начиная эмоционально его праздновать.
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