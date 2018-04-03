Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео) Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости: Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью" Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью"
X

Пике показал, как его дети играют в футбол (Видео)

Жерар Пике с сыновьями
22:28 Вт, 3 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сыновья защитника Барселоны Жерара Пике уже умеют забивать голы не хуже папочки.

Защитник Барселоны Жерар Пике поделился в своих соцсетях милым видео с участием двух его с певицей Шакирой сыновей – Милана и Саши.

 

Milan y Sasha jugando [email protected] anota un [email protected] @3gerardpique

Публикация от Milan Pique 35,9K (@milanpiques)

В ролике мальчики играют в футбол в форме Барселоны, а папа выступает в роли тренера, давая указания старшему сыну. В результате Милан отдает пас Саше и тот забивает гол, начиная эмоционально его праздновать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Видео, Жерар Пике, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Нагорняк: Хацкевич все время под давлением Йоханнес Бе: Было тяжело смотреть, как Бьорндален объявил о завершении карьеры "Валенсия" установила отступные в € 100 млн за 18-летнего Торреса

Последние новости

На сталь из Украины ввели пошлину в Мексике Эти знаменитости отказались от употребления алкоголя и ни капли не жалеют На Львовщине погибла трехлетняя девочка
Сегодня читают в спорте
01 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
02 "Севилья" 1:2 "Бавария": события матча
03 У Ярмоленко будет новый тренер
04 Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов
05 "Ювентус" - "Реал": 0:3: события матча (Видео)
Новости сегодня
23:57 Антигламур: девушка создает смешные пародии на снимки знаменитостей
23:53 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
23:48 Между женщиной и природой: атмосферные портреты Алессио Альби (Фото)
23:45 Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью"
23:25 Трамп хочет привлечь Пентагон для защиты границы с Мексикой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД Польши направил Украине ноту МИД Польши направил Украине ноту
Новости: Медреформа: что делать, если вам отказали в подписании декларации Что делать, если вам отказали в подписании декларации
Новости: Задержали подозреваемых в подрыве Мемориала Орлят Задержали подозреваемых в подрыве Мемориала Орлят
Новости: Родственник Кейт Миддлтон попал в громкий секс-скандал Родственник Кейт Миддлтон попал в громкий секс-скандал
Добавить комментарий
0