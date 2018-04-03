Пике показал, как его дети играют в футбол (Видео)

Защитник Барселоны Жерар Пике поделился в своих соцсетях милым видео с участием двух его с певицей Шакирой сыновей – Милана и Саши.

В ролике мальчики играют в футбол в форме Барселоны, а папа выступает в роли тренера, давая указания старшему сыну. В результате Милан отдает пас Саше и тот забивает гол, начиная эмоционально его праздновать.