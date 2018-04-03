"Янг Бойз" - "Базель": красивейшие голы в матче чемпионата Швейцарии (Видео)

На 24 минуте первого тайма нападающий Янг Бойз Гийом Оаро открыл счет в матче великолепным ударом в падении через себя (00:52).

Тем не менее, уже через 15 минут брат полузащитника Арсенала Гранита Джаки – Таулан сравнял счет пушечным дальним ударом с 30 метров (01:40).

Во втором тайме команды вновь обменялись забитыми мячами, правда были они уже не столь зрелищными. В итоге матч завершился со счетом 2:2.