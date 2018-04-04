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Фонсека показал свое лицо при мыслях о 9 миллионах евро

Паулу Фонсека
11:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Паулу Фонсека прокомментировал слухи о своей новой зарплате в Шахтере.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека в своем Инстаграме прокомментировал слухи о своем новом контракте. Напомним. в СМИ появлялась информация, что португальцу предлагают новое соглашение с зарплатой в 9 миллионов евро в год.

"Мое лицо, когда я думаю о 9 миллионах. Заря – Шахтер – 0:3. Идеальная игра. Браво, команда!", - подписал фото Фонсека.

Ранее сообщалось, что Фонсека летом может возглавить Эвертон. 

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, ФК Шахтер, Футбол.
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