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Фонсека показал свое лицо при мыслях о 9 миллионах евро
Новости спорта: Паулу Фонсека прокомментировал слухи о своей новой зарплате в Шахтере.
Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека в своем Инстаграме прокомментировал слухи о своем новом контракте. Напомним. в СМИ появлялась информация, что португальцу предлагают новое соглашение с зарплатой в 9 миллионов евро в год.
"Мое лицо, когда я думаю о 9 миллионах. Заря – Шахтер – 0:3. Идеальная игра. Браво, команда!", - подписал фото Фонсека.
Ранее сообщалось, что Фонсека летом может возглавить Эвертон.
Telegraf.com.ua