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"Барселона" – "Рома": где смотреть матч Лиги чемпионов
11:44 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сегодня состоится захватывающий матч Лиги чемпионов между "обидчиком "Шахтера" и каталонской "Барселоной".
Барселона в среду, 4 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую Рому.
В Украине встречу Барселона – Рома в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 2.
Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоится 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне.
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