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Ибрагимович отказался от 100 млн долларов

Златан Ибрагимович
17:42 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Златан Ибрагимович отказался от предложения из Китая в размере 100 млн долларов.

Технический директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Джован Кировски сообщил, что перед подписанием контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем игроку поступило предложение из Китая.

Одна из китайских команд предлагала форварду контракт на сумму 100 миллионов долларов. Однако Ибрагимович отказался от предложения.

За два года игры в клубе МЛС Ибрагимович заработает 3 миллиона евро.

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Новости спорта, Златан Ибрагимович, МЛС, ФК ПСЖ, Футбол.
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