Ибрагимович отказался от 100 млн долларов

Технический директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Джован Кировски сообщил, что перед подписанием контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем игроку поступило предложение из Китая.

Одна из китайских команд предлагала форварду контракт на сумму 100 миллионов долларов. Однако Ибрагимович отказался от предложения.

За два года игры в клубе МЛС Ибрагимович заработает 3 миллиона евро.