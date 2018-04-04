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Ибрагимович отказался от 100 млн долларов
Новости спорта: Златан Ибрагимович отказался от предложения из Китая в размере 100 млн долларов.
Технический директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Джован Кировски сообщил, что перед подписанием контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем игроку поступило предложение из Китая.
Одна из китайских команд предлагала форварду контракт на сумму 100 миллионов долларов. Однако Ибрагимович отказался от предложения.
За два года игры в клубе МЛС Ибрагимович заработает 3 миллиона евро.
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