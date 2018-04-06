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Трансферная стоимость Коноплянки снизилась на 3,5 млн евро

Евгений Коноплянка
04:02 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Украинский полузащитник "Шальке" снова потерял в цене.

Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка снова подешевел по версии Transfermarkt.

По сравнению с последним изменением цены 28 декабря 2017 года, когда стоимость 28-летнего украинца составляла 12,5 млн евро, теперь Коноплянка стоит 9 млн.

Напомним, Коноплянка наиболее подешевел за год среди украинских футболистов по версии Transfermarkt.

В текущем сезоне хавбек провел 24 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста

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Новости спорта, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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