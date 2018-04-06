Украинский вратарь отказал "Арсеналу" и "Ювентусу" ради "Интера"

19-летний украинский голкипер уже на следующей неделе может подписать контракт с Интером, который заплатит за его трансфер 6 млн евро.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" были не единственным топ-клубом, который хотел заполучить Лунина. По информации издания, Андрей отказал Ювентусу и Арсеналу, которые также проявляли к нему интерес.

Похоже, что молодой вратарь твердо решил стать игроком миланского клуба.