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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч женского ЧМ

Екатерина Монзуль
07:45 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: УЕФА назначил украинскую бригаду рефери работать на поединок отборочного турнира чемпионата мира-2019 среди женщин

Матч между лидерами пятой европейской группы отбора к ЧМ-2019 Германия — Чехия, который состоится сегодня в немецком Халле, доверено судить украинской бригаде рефери во главе с Екатериной Монзуль.

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного арбитра будет выполнять немка Катарина Крузе.

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Новости спорта, Екатерина Монзуль, Новости футбола, Сборная Германии, Сборная Чехии, Футбол.
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