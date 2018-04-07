Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео)

Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани умудрился не попасть по пустым воротам с убойной позиции в матче 32-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (1:1).

Вингер Анхель Ди Мария на пару с Кавани выбегал на рандеву с вратарем, аргентинец выкатил мяч на партнера, которому оставалось лишь точно пробить по никем не защищенным воротам с небольшого расстояния, но центрфорварду парижан не удалось распечатать владения Стефана Руффье.