Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео)
Новости спорта: Точный удар уругвайца мог бы помочь команде добыть победу
Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани умудрился не попасть по пустым воротам с убойной позиции в матче 32-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (1:1).
Вингер Анхель Ди Мария на пару с Кавани выбегал на рандеву с вратарем, аргентинец выкатил мяч на партнера, которому оставалось лишь точно пробить по никем не защищенным воротам с небольшого расстояния, но центрфорварду парижан не удалось распечатать владения Стефана Руффье.