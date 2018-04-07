"Интер" готов потратить €20 млн на лидера "Шахтера"

Действующее соглашение 29-летнего полузащитника с Шахтером истекает летом 2019 года, чем планирует воспользоваться Интер.

Как сообщает Fcinternews.it, "нерадзурри" намерены приобрести Марлоса в ближайшее трансферное окно. По информации источника, итальянский клуб согласен заплатить за хавбека 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Марлос отличился 14 голами и 11 результативными передачами в 24 матчах чемпионата Украины.