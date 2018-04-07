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"Интер" готов потратить €20 млн на лидера "Шахтера"

Марлос
17:15 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Хавбек Шахтера Марлос попал в список трансферных целей "нерадзурри".

Действующее соглашение 29-летнего полузащитника с Шахтером истекает летом 2019 года, чем планирует воспользоваться Интер.

Как сообщает Fcinternews.it, "нерадзурри" намерены приобрести Марлоса в ближайшее трансферное окно. По информации источника, итальянский клуб согласен заплатить за хавбека 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Марлос отличился 14 голами и 11 результативными передачами в 24 матчах чемпионата Украины.

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Новости спорта, Марлос, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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