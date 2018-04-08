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Балотелли может перейти в "Рому"

Марио Балотелли
04:04 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Ниццы Марио Балотелли может вернуться в Серию А.

Одиозный итальянский форвард, считающий, что большинство его бед из-за того, что он черный, может вернуться на родину.

Агент Балотелли Мино Райола ведет переговоры с руководством Ромы о возможном переходе нападающего.

Действующий контракт Балотелли заканчивается летом этого года и он может достаться римлянам абсолютно бесплатно.

27-летний игрок в нынешнем чемпионате французской Лиги 1 забил 14 голов в 22 матчах.

 

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Новости спорта, Марио Балотелли, Новости футбола, Серия А, ФК Ницца, ФК Рома, Футбол.
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