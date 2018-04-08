Балотелли может перейти в "Рому"

Одиозный итальянский форвард, считающий, что большинство его бед из-за того, что он черный, может вернуться на родину.

Агент Балотелли Мино Райола ведет переговоры с руководством Ромы о возможном переходе нападающего.

Действующий контракт Балотелли заканчивается летом этого года и он может достаться римлянам абсолютно бесплатно.

27-летний игрок в нынешнем чемпионате французской Лиги 1 забил 14 голов в 22 матчах.