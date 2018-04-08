Балотелли может перейти в "Рому"
Новости спорта: Нападающий Ниццы Марио Балотелли может вернуться в Серию А.
Одиозный итальянский форвард, считающий, что большинство его бед из-за того, что он черный, может вернуться на родину.
Агент Балотелли Мино Райола ведет переговоры с руководством Ромы о возможном переходе нападающего.
Действующий контракт Балотелли заканчивается летом этого года и он может достаться римлянам абсолютно бесплатно.
27-летний игрок в нынешнем чемпионате французской Лиги 1 забил 14 голов в 22 матчах.