Палкин о возможном уходе Фонсеки

"Предлагал ли Шахтер новый контракт Фонсеке и что он ответил? Мы сейчас обсуждаем новый контракт", – сказал Палкин в комментарии Футбол 24.

Напомним, соглашение португальского специалиста с Шахтером заканчивается в конце сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны Наполи и Эвертона.