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Палкин о возможном уходе Фонсеки
20:17 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин не дал четкого ответа на вопрос о том, останется ли Паулу Фонсека в донецком клубе.
"Предлагал ли Шахтер новый контракт Фонсеке и что он ответил? Мы сейчас обсуждаем новый контракт", – сказал Палкин в комментарии Футбол 24.
Напомним, соглашение португальского специалиста с Шахтером заканчивается в конце сезона.
Ранее сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны Наполи и Эвертона.
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