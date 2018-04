Впервые в карьере Гвардиолы его команда пропускает три гола в двух играх к ряду

Манчестер Сити дома проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:3. «Горожане» пропустили три мяча во втором матче подряд. На этой неделе команда Гвардиолы уже разгромно проигрывала Ливерпулю в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

This is Josep Guardiola's 514th match as manager and for the first time his side concedes at least 3 goals in successive matches. #MCIMUN #cityvutd #mancity #MUFC

